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Spor

Jorge Jesus'un transfer listesi belli oldu!

Bu sezon şampiyonluk iddiasının uzağında bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yönetime transfer listesini sundu.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un transfer listesi belli oldu!
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Süper Lig'de şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamak isteyen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gelecek sezon planlaması da yapılmaya başlandı. Hoca değiştirmeye sıcak bakmayan sarı-lacivertli yönetim, kontratı sona erecek olan Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme yenilemek istiyor.

Jorge Jesus, yönetim ile yaptığı görüşmede sezon sonunu işaret etti. Kesin kararını vermeyen deneyimli hoca, buna rağmen Başkan Ali Koç'un istediği raporu hazırlayıp yönetime iletti. Bu raporda takımının ihtiyacı olan mevkilerle ilgili bir detaylar yer aldı.

Portekizli teknik adam hangi mevkilere takviye yapılması gerektiğini yazdı. Sözleşme uzatması beklenen Portekizli çalıştırıcı, başkan Ali Koç'un istediği transfer raporunu yönetime verdi.

RAPOR ŞU ŞEKİLDE:

Kaleci: Altay ve İrfan Can iyi ama çok kaliteli bir kaleci daha.

Sol bek: Alioski gidecek. Oosterwolde ile rekabete girecek potansiyelde sol bek.

Stoper: Samet, Szalai ve Luan rotasyonu için üst düzey bir stoper.

Kanat: İçeri katedecek, şutu olan, adam eksiltebilen bir kanat oyuncusu.

Orta saha: Topu ön tarafa taşıyacak, driplingi olan orta saha.

Forvet: Kendini ispatlamış bir golcü.

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