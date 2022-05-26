Jorge Jesus'un yardımcısından heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu yazılan Jorge Jesus'un yardımcısı Marcio Sampaio çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sampaio, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçeli taraftarların destek mesajlarına cevap verdi.

Jesus'un yardımcısı hikayesinde, "Harika mesajlarınız için teşekkür ederim. Thank you" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİNİ İZLEMİŞTİ!

Öte yandan daha önce Marcio Sampaio, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını da canlı izlediğini Instagram hesabından paylaşmıştı.

JESUS'UN UZUN SÜREDİR YANINDA

Sporting Lizbon'da 2015-2016 sezonunda Jorge Jesus'un ekibine dahil olan Marcio Sampaio, Portekizli teknik adamla yollarını daha sonra ayırmadı. UEFA B Lisansı'na sahip olan Marcio Sampaio, Jorge Jesus'la beraber Al Hilal, Flamengo ve Benfica'da da görev yaptı.

İşte o paylaşım: