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Spor

Jose Mourinho, Avrupa devlerini peşine taktı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho için Avrupa'nın önemli kulüpleri harekete geçti.

12 Nisan 2023 Çarşamba 18:19 - Güncelleme:
Jose Mourinho, Avrupa devlerini peşine taktı
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, dev kulüplerin gündeminde yer alıyor.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr, Rudi Garcia ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.

100 MİLYON EURO TEKLİF

Haberde, Suudi Arabistan ekibinin Jose Mourinho ile Cristiano Ronaldo'yu yeniden bir araya getirmek için önemli bri bütçe ayırığı ve Mourinho'ya 2 yıl için 100 milyon euro önerdiği ifade edildi.

PSG VE CHELSEA DE İSTİYOR

Yine İspanyol basının haberine göre; gelecek sezon için teknik direktör arayışlarında bulunan Chelsea ve Paris Saint Germain'in Jose Mourinho ile ilgilendiği ifade edilirken, Mourinho'nun da bu kulüpler için Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Haberde, Roma yönetiminin de Jose Mourinho'nun ayrılığına izin vereceği yazıldı.

Roma'nın başında ikinci sezonunu geçiren Mourinho, İtalyan ekbinin başında geçirdiği 96 maçta 51 galibiyet, 19 beraberlik, 26 mağlubiyet aldı ve 1.79 puan ortalaması yakaladı.

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