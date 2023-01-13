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Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı!

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına çeviren tecrübeli hocanın talebini önetime ilettiği iddia edildi.

SporX13 Ocak 2023 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı!
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçeli yıldız ismi transfer listesine ekledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; yaz transfer dönemi için kaleci arayışlarına şimdiden başlayan Roma, Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altay Bayındır'ı da listeye aldı.

Haberde, Altay Bayındır'ın yanı sıra Empoli'de forma giyen Guglielmo Vicario ve Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi'nin de Roma'nın transfer listesinde yer aldığı yazıldı.

Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır'ın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğine dikkat çekilirken, milli oyuncunun Avrupa'da bir takıma gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maça çıkan Altay Bayındır, bu maçlarda 31 gol yerken 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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