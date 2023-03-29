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Spor

Jose Mourinho, geleceği hakkında kararını verdi

Roma'nın Portekizli menajeri Jose Mourinho'nun adı bir süredir ayrılık haberleri ile anılıyordu. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli teknik adamın takımda kalacağı öğrenildi.

Corriere dello Sport29 Mart 2023 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Jose Mourinho, geleceği hakkında kararını verdi
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Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İtalyan ekibinden ayrılacağı gündeme geliyordu.

Son dönemde ayrılık iddiaları gitgide yükselirken, İtalya basını Mourinho'nun geleceğiyle ilgili son noktayı koydu.

Corriere dello Sport'da yer alan habere göre; Jose Mourinho, 2024 yılına kadar Roma'da kalmaya karar vedi.

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Portekizli teknik adam ile Paris Saint Germain'in yanı sıra Premier Lig'den de talipleri olduğu yazılıyordu.

Mevcut sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek olan Mourinho, oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılmayacağını ve endişelenmemeleri gerektiğini belirtecek.

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