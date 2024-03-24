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Spor

Jose Mourinho geri dönüyor! Sinyali verdi

Roma'daki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra boşta kalan Jose Mourinho, tekrar çalışmak istediğini söyledi.

24 Mart 2024 Pazar 18:58 - Güncelleme:
Jose Mourinho geri dönüyor! Sinyali verdi
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Roma'da görevine son verilen Portekizli deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, 16 Ocak 2024'ten beri boşta bulunuyor. 61 yaşındaki Jose Mourinho'nun gelecek adresi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Çalıştığı takımlarda iz bırakmayı başaran Jose Mourinho için eski takımı Chelsea ya da ülkesinin milli takımı Portekiz'e gidebileceği yönünde iddialar vardı.

JOSE MOURINHO'DAN DÖNÜŞ SİNYALİ

Jose Mourinho hakkındaki spekülasyonlar hakkında konuşurken; "Şu an boştayım ama tekrar çalışmak istiyorum. Futbol benim hayatım. Her yerde çalışabilirim." dedi.

Portekizli teknik adam Porto ve Inter'deki Şampiyonlar Ligi zaferlerinin yanı sıra; Manchester United'da UEFA Avrupa Ligi ve Roma'da UEFA Avrupa Konferans Ligi zaferleri yaşadı. Jose Mourinho, Avrupa mücadelesinde 3 kupaya da uzanan tek teknik direktör konumunda bulunuyor.

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