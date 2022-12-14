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Spor

Jose Mourinho için Portekiz Milli Takımı açıklaması

Portekiz Milli Takımı için gündeme gelen teknik direktör Jose Mourinho için Hugo Almeida, açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2022 Çarşamba 22:37 - Güncelleme:
Jose Mourinho için Portekiz Milli Takımı açıklaması
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Portekiz Milli Takımı ile adı geçen Jose Mourinho için Hugo Almeida'dan açıklama geldi.

Almeida, "Jose Mourinho her zaman milli takımda çalışmak istediğini söylerdi. Daha önce bunun için erken olduğunu söylemişti. Şimdi onun için doğru zaman mı bilmiyorum ama hepimiz onun dünyanın en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Milli Takım'dan teklifi kabul etmesi harika olurdu." dedi.

38 yaşındaki futbol adamı, Mourinho'nun Roma ile 2024'e kadar sözleşmesinin hatırlatılması üzerine, "Roma'dan ayrılmak ya da iki takımda birlikte görev alıp almayacağına ancak kendisi karar verebilir. İki takıma da yüzde yüz odaklanıp odaklanamayacağını sadece o biliyor." diye konuştu.

2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a 1-0 kaybederek elenen Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü. İtalyan basını ise geçtiğimiz günlerde Portekiz'in, Mourinho'nun kapısını çaldığını sayfalarına taşımıştı.

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