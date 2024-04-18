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  • Jose Mourinho, İstanbul'da! İşte nedeni...
Spor

Jose Mourinho, İstanbul'da! İşte nedeni...

Ünlü teknik adam Jose Mourinho, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Tecrübeli hocanın, herhangi bir takımla görüşmek için değil reklam çekimleri için Türkiye'ye ayak bastığı belirtildi.

18 Nisan 2024 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Jose Mourinho, İstanbul'da! İşte nedeni...
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O bir dönemin en etkili teknik adamlarından, medya tarafından 'Special One' (Özel biri) olarak tanımlanan efsane, o Jose Mourinho... 2003-2004 Porto ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak Avrupa'ya peri masalı izleten, 2009-2010'da Inter ile zirveye çıkan Portekizli hoca son yıllarda düşüşe geçmişti.

ÇİZME'DE GÖNDERİLMİŞTİ

Daha önce İngiltere'de Chelsea ile 3 kez, İspanya'da da Real Madrid ile 1 kez şampiyonluklar yaşayan, kariyerinde toplamda 26 kupası olan Mourinho son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırdı. Çizme'den kovulan tecrübeli teknik adam konusunda bugün sürpriz bir gelişme yaşandı.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN GELDİ

Deneyimli hocanın bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldiği öğrenildi. Radyospor'un haberine göre; Yıldız isim herhangi bir takımla görüşmek için değil reklam çekimleri için Türkiye'ye ayak bastığı kaydedildi.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI...

Jose Mourinho'nun teknik adamlık konusundaki geleceği de merak konusu. Futbol otoriteleri tarafından artık 'A Plus' hoca olarak görülmeyen 61 yaşındaki çalıştırıcı için Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli hocanın, EURO 2024 sonrası Portekiz Millî Takımı'nın başına geçebileceği de öne sürülüyor.

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