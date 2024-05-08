Jose Mourinho, Manchester United'ı istiyor

Premier Lig'de Crystal Palace karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası Manchester United'da Erik ten Hag'a yönelik eleştiriler arttı.

Erik ten Hag'ın yerine geçebilecek birçok isim gündeme gelirken Jose Mourinho'nun yeniden Manchester United'da görev alma ihtimali düşük gözüküyor.

İngiliz basınından Manchester Evening News'te yer alan haberde Jose Mourinho'nun yeniden Manchester United'a dönmek istediği ve görev almaya hazır olduğu belirtildi.

Ancak kulüp yönetiminin Mourinho'ya sıcak bakmadığı ifade edildi. Jose Mourinho, Manchester United'da 2016-2018 yılları arasında çalışmış ve 3 kupa kazanmıştı.

ADAYLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United'da Erik ten Hag'ın geleceği belirsiz.

1990'dan sonra ilk kez ligi ilk 7'nin dışında bitirme ihtimali olan ManU'da Erik ten Hag'la ilgili kararın Manchester City ile oynanacak F.A. Cup finalinin ardından verilmesi bekleniyor.

Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılması ihtimaline karşı Manchester United'da olası adaylar değerlendiriliyor.