İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2024 Çarşamba / 1 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2673
  • EURO
    34,7038
  • ALTIN
    2394.77
  • BIST100
    10265
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho, Manchester United'ı istiyor
Spor

Jose Mourinho, Manchester United'ı istiyor

Jose Mourinho, her ne kadar çalıştırmak istese de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Portekizli çalıştırıcıya sıcak bakmıyor.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Jose Mourinho, Manchester United'ı istiyor
ABONE OL

Premier Lig'de Crystal Palace karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası Manchester United'da Erik ten Hag'a yönelik eleştiriler arttı.

Erik ten Hag'ın yerine geçebilecek birçok isim gündeme gelirken Jose Mourinho'nun yeniden Manchester United'da görev alma ihtimali düşük gözüküyor.

İngiliz basınından Manchester Evening News'te yer alan haberde Jose Mourinho'nun yeniden Manchester United'a dönmek istediği ve görev almaya hazır olduğu belirtildi.

Ancak kulüp yönetiminin Mourinho'ya sıcak bakmadığı ifade edildi. Jose Mourinho, Manchester United'da 2016-2018 yılları arasında çalışmış ve 3 kupa kazanmıştı.

ADAYLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United'da Erik ten Hag'ın geleceği belirsiz.

1990'dan sonra ilk kez ligi ilk 7'nin dışında bitirme ihtimali olan ManU'da Erik ten Hag'la ilgili kararın Manchester City ile oynanacak F.A. Cup finalinin ardından verilmesi bekleniyor.

Hollandalı çalıştırıcıyla yolların ayrılması ihtimaline karşı Manchester United'da olası adaylar değerlendiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.