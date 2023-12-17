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Spor

Jose Mourinho özür diledi!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bologna karşısında oyuncusu Renato Sanches'i ikinci yarının başında oyundan aldığı için özür diledi.

17 Aralık 2023 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Jose Mourinho özür diledi!
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Bologna'ya deplasmanda 2-0 yenilen Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun Renato Sanches için maç içinde aldığı karar gündem oldu.

1-0 biten ilk yarının ardından ikinci yarının başında Leonardo Spinazzola'nın yerine Renato Sanches'i alan Jose Mourinho, 64. dakikada Sanches'in yerine Edoarado Bove'yi sahaya sürdü.

Herhangi bir sakatlık yaşamayan Renato Sanches bu değişiklik sonrasında şaşkına dönerken, Mourinho kenara aldığı oyuncusunun yüzüne bile bakmadı.

MAÇ SONU ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konu hakkında konuşan Jose Mourinho, "Renato'yu 18 dakika içinde oyundan aldığım için gerçekten özür dilerim. Yapmam gerektiğini hissettiğim değişikliğin çok sert bir karar oldu. Bunu kariyerim boyunca sadece 3-4 kez yaptım ancak Renato'dan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Roma'nın sezon başında PSG'den kiraladığı Renato Sanches, bu sezon çıktığı 9 maçta 1 gol kaydetti.

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