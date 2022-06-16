Jose Mourinho, Türk futbolcunun transferini bitiriyor

Roma Teknik Direktörüğ Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Lille'in sağ beki Zeki Çelik'in transferi için pazarlıklar devam ediyor. Sky Sport'un haberine göre; Lille ile Roma arasındaki temaslardan sonra ekonomik fark devam etse bile özellikle son saatlerde önemli bir yol alındığı belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA ARADAKİ FARK AZALDI

Roma, Türk sağ bekin bonservisi için 6 milyon avro önerirken, Lille ise 8 milyon avro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ancak orta bir yolun bulunacağına ve Zeki'nin gelecek sezon Roma'da forma giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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ZEKİ ÇELİK'E 2 MİLYON AVRO

Bonservis için pazarlıklarını sürdüren İtalyan kulübü, transferin gerçekleşmesi halinde Zeki Çelik'e yıllık 2 milyon avro ücret ödeyecek.

Star Gazetesi