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Spor

Jose Mourinho, Türk futbolcunun transferini bitiriyor

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği Zeki Çelik'in transferi için son aşamaya gelindi. Roma, Zeki Çelik'i almak için Lille ile sıkı bir pazarlık halinde ve transfer her an olumlu sonuçlanabilir.

Star Gazetesi16 Haziran 2022 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
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Roma Teknik Direktörüğ Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Lille'in sağ beki Zeki Çelik'in transferi için pazarlıklar devam ediyor. Sky Sport'un haberine göre; Lille ile Roma arasındaki temaslardan sonra ekonomik fark devam etse bile özellikle son saatlerde önemli bir yol alındığı belirtildi.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA ARADAKİ FARK AZALDI

Roma, Türk sağ bekin bonservisi için 6 milyon avro önerirken, Lille ise 8 milyon avro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği ancak orta bir yolun bulunacağına ve Zeki'nin gelecek sezon Roma'da forma giyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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ZEKİ ÇELİK'E 2 MİLYON AVRO

Bonservis için pazarlıklarını sürdüren İtalyan kulübü, transferin gerçekleşmesi halinde Zeki Çelik'e yıllık 2 milyon avro ücret ödeyecek.

Star Gazetesi

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