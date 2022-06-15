Merih Demiral için karar verildi! Gasperini'den beklenmedik hamle

Merih Demiral'ın transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Bonservisi Juventus'ta olan ve geçen sezon Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral için karar verildi.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

ATALANTA MERİH DEMİRAL'IN BONSERVİSİNİ ALMIYOR

Atalanta, Türk stoperin 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bergamo kulübünün, Juventus yönetimini opsiyon hakkını kullanmama kararı hakkında bilgilendirdiği öğrenildi.

GASPERİNİ İSTEMEDİ, YÖNETİME KARLI TEKLİF GELMEDİ

Star Gazetesi'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Merih Demiral ile devam edilmesine gerek olmadığını rapor etti. Mavi siyahlı yönetim de Merih için karlı bir satış sağlayacak somut bir teklif gelmemesi nedeniyle satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

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42 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Böylece 24 yaşındaki futbolcu için 42 maç formasını giydiği ve 2 gol atıp, 3 asist yaptığı Atalanta macerası sona ermiş oldu.

MERİH'İN JUVENTUS'TA ŞANSI YOK!

Bu arada 37 yaşındaki stoper Giorgio Chiellini'nin Juventus'tan ayrılıp Los Angeles FC'ye transfer olmasının Merih Demiral'ın siyah beyazlı kulüpte kadroya girme şansını artırdığı düşünülse de durum pek göründüğü gibi değil. Juventus yönetimi ve teknik direktör Massimiliano Allegri, Türk stoperi gelecek sezon da kadroda düşünmüyor. Allegri bu konuda seçimini geçen yaz yapmış ve Merih'i teknik ve fiziksel olarak yeterli bulmadığı için kiralık göndermişti.

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MERİH DEMİRAL'IN BONSERVİSİ 20 MİLYON AVRO

Juventus ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Merih Demiral'a İtalya ve Avrupa'daki birçok takımın talip olabileceği vurgulanırken, bonservis bedelinin ise Atalanta'nın satın alma opsiyonunda olduğu gibi 20 milyon avro seviyelerinde olması bekleniyor.

Star Gazetesi