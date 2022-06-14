Ali Akman'ın, bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt'taki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

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ALİ AKMAN FRANKFURT'TA KALMAK İSTİYOR AMA...

Bursaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra Mart 2021'de bonservissiz olarak Alman kulübüne transfer olan genç golcü, geçtiğimiz sezonu Hollanda takımı NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirmişti. Ali Akman bu sezon Frankfurt'ta kalmak ve Bundesliga deneyimi yaşamak istiyordu ancak görünen o ki 20 yaşındaki futbolcu için işler istediği gibi gitmeyecek.

FRANKFURT ALİ AKMAN'I YİNE KİRALAYACAK

Şişkin takım kadrosunu daraltmak isteyen Alman kulübünün yönetimi, hücum hattında yer alan Goncalo Paciencia ve Ragnar Ache'nin yanı sıra Ali Akman'ı da kiralık olarak başka bir takıma göndermek istiyor.

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2. LİG TAKIMI DUSSELDORF ALİ AKMAN'A TALİP

Alman basınında çıkan habere göre; Türk forvetle, Almanya 2. Lig temsilcilerinden Fortuna Düsseldorf'un ilgilendiği ve Ali'nin gelecek sezonu ikinci ligde geçirebileceği ifade ediliyor. Düsseldorf geçen sezon Bundeliga 2'yi (2. Lig) 44 puanla 10 sırada tamamlamıştı.

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31 MAÇTA 6 GOL

Ali Akman geride kalan sezonda NEC Nijmegen formasıyla 31 resmi maça çıktı. 1627 dakika sahada kalan Türk futbolcu 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Star Gazetesi