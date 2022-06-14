Ferdi Kadıoğlu Premier Lig yolcusu! 17 milyon sterlin...

İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmıyor.

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NOTTINGHAM FOREST, FERDİ KADIOĞLU TRANSFERİNDE ISRARCI

Geçtiğimiz ocak ayında, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Ferdi'ye ön protokol imzalatmak isteyen İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin gurbetçi futbolcuyla 4 yıllık yeni anlaşma yapması üzerine amacına ulaşamamıştı. Ancak Nottingham Forest Teknik Direktörü Steve Cooper'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde ısrarcı olduğu ve bu yaz da 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER BÜTÇESİ İÇİN FERDİ'Yİ SATABİLİR

İngiliz basınında yer alan habere göre; her ne kadar Ferdi sarı lacivertlilerin önemli bir parçası gibi görünse de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir.

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FERDİ KADIOĞLU İÇİN 17 MİLYON STERLİN İDDİASI

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu satmak için 17 milyon sterlin istediği ve İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği belirtiliyor.

"MODERN BİR KANAT OYUNCUSU"

Haberde, Nottingham Forest'ın sol beki Max Lowe'un kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve Sheffield United'a döndüğü, bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisinin en az bir sol beke ihtiyacı olduğu belirtilirken, Ferdi Kadıoğlu için "Kadıoğlu, sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor. Oyunun hücum tarafında dripling ve asist yapmayı seven modern bir kanat oyuncusu." yorumu yapıldı.

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"NOTTINGHAM ELİNİ ÇABUK TUTMALI"

Ayrıca 22 yaşındaki sol bekin Türk Milli Takımı'nın en iyi genç yeteneklerinden biri olduğu vurgulanırken, "Nottingham Forest'ın bu transferde yalnız kalması pek ihtimal dahilinde değil. Bu nedenle Nottingham Forest Genel Müdürü Dane Murphy'nin hızlı hareket etmesi gerekebilir." ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi