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  • Zeki Çelik'in transferi an meselesi! Alacağı ücret bile belli oldu
Spor

Zeki Çelik'in transferi an meselesi! Alacağı ücret bile belli oldu

Zeki Çelik Lille ile yollarını ayırarak Roma'ya transfer olmak üzere. Lille ile Roma arasındaki bonservis bedeli pazarlığında son aşamaya gelinirken, Zeki Çelik'in İtalyan kulübünden alacağı yıllık ücret de şimdiden belli oldu.

Star Gazetesi14 Haziran 2022 Salı 10:35 - Güncelleme:
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Mustafa Kapı'yı Adana Demirspor'a satan, Yusuf Yazıcı'yı CSKA Moskova'ya kiralayan, sözleşmesi biten Burak Yılmaz'la yollarını ayıran Fransa'nın Lille takımı, kadrosundaki son Türk oyuncuyla da vedalaşmak üzere... Lille'in sağ beki Zeki Çelik'in İtalya'nın Roma takımına transfer olması an meselesi...

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JOSE MOURINHO'NUN GÖZDESİ ZEKİ ÇELİK

İtalyan devinin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Zeki Çelik için görüşmeler devam ediyor. Lille, 25 yaşındaki sağ bek için 10 milyon avro bonservis bedeli istemiş ve Roma'nın 6 milyon avroluk teklifini geri çevirmişti.

7.5 MİLYON AVROYA TRANSFER BİTEBİLİR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; yapılan pazarlıklar neticesinde Fransız kulübünün 9 milyon avroya düştüğü, Roma'nın ise fiyatı bonuslar dahil olmak üzere 7.5 milyon avroya çıkarması halinde bu transferin gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Gelecek sezon Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Türk futbolcunun Roma'ya satışının yakın zamanda resmileşmesi bekleniyor.

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ZEKİ ÇELİK'E YILLIK 2 MİLYON AVRO

Bu arada Zeki Çelik'in Roma ile yıllık 2 milyon avro ücret karşılığında anlaştığı ve iki kulübün pazarlıklarının sona ermesini beklediği öğrenildi.

Star Gazetesi

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