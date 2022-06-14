Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor! Pazarlık son aşamada

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasındaki mali pürüz ortadan kalktı.
Beşiktaş camiasında sevilen golcülerden biri olan Cenk Tosun siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamamıştı. Tosun, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon avro talep etmişti.
Tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de yeniden iz bırakmak istiyor. Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atan futbolcu, kiralık oynadığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol üretti. Cenk, son sezonda sakatlıklardan kurtulamadı ve 3 maçta 11 dakika şans bulabildi.