Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor! Pazarlık son aşamada

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasındaki mali pürüz ortadan kalktı.

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CENK TOSUN'A 1.6 MİLYON AVRO ÖNERİLDİ

Beşiktaş camiasında sevilen golcülerden biri olan Cenk Tosun siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamamıştı. Tosun, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon avro talep etmişti.

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TOSUN İLE ANLAŞMA TAMAM

Cenk Ergün'le anlaştı Galatasaray'ın yeni hocası... Takvim'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun içinfutbolcunun menajerine bildirdi. Golcü futbolcu,

Tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de yeniden iz bırakmak istiyor. Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atan futbolcu, kiralık oynadığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol üretti. Cenk, son sezonda sakatlıklardan kurtulamadı ve 3 maçta 11 dakika şans bulabildi.