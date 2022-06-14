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Spor

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oluyor! Pazarlık son aşamada

Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmaya çok yakın. Siyah beyazlı yönetimle pazarlık halinde olan Cenk Tosun talep ettiği ücrette indirime gidince transfer bitme noktasına geldi.

Takvim14 Haziran 2022 Salı 11:18 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasındaki mali pürüz ortadan kalktı.

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CENK TOSUN'A 1.6 MİLYON AVRO ÖNERİLDİ

Beşiktaş camiasında sevilen golcülerden biri olan Cenk Tosun siyah-beyazlılarla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya varamamıştı. Tosun, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon avro talep etmişti.

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Takvim'de yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun için 1.6 milyon avroya kadar çıkabileceğini futbolcunun menajerine bildirdi. Golcü futbolcu, maaş konusunda geri adım atınca transferde aşama kaydedilmiş oldu.

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TOSUN İLE ANLAŞMA TAMAM

Tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de yeniden iz bırakmak istiyor. Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atan futbolcu, kiralık oynadığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol üretti. Cenk, son sezonda sakatlıklardan kurtulamadı ve 3 maçta 11 dakika şans bulabildi.

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