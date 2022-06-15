Diego Costa Süper Lig'e geliyor

Takımı dünyaca ünlü teknik adam Andrea Pirlo'ya emanet eden Karagümrük, dünya futbolunun tanınan isimleri için girişimlerde bulunuyor. Kırmızı-Siyahlılar, bu kez çıtayı en yükseğe çıkardı. Hedefteki isim, adı yıllardır Süper Lig'in devleriyle anılan Diego Costa...

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SÜLEYMAN HURMA, DIEGO COSTA'NIN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'in haberine göre; bonservisi elinde olan ve birçok takımdan teklifler alan yıldız oyuncunun şartlarını öğrenmek için menajeriyle bir görüşme gerçekleştiren başkan Süleyman Hurma'nın Costa'nın istediği yıllık ücreti ödemeye hazır olduğu vurgulandı.

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ÇİN'E GİTMEDİ

Çin'den ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı astronomik teklifleri, kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istediği için reddeden Diego Costa'nın, Karagümrük'e vereceği yanıt merak konusu.

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LİSTEDE BAŞKA YILDIZLAR DA VAR

İstanbul ekibinin, listesinde önemli yıldızların bulunduğu ve ses getirecek hamlelere imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

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SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da oynayan Costa'nın sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde.