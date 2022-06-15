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Spor

Beşiktaş'ın forvet transferinde karar günü

Beşiktaş'ın santrfor transferindeki 1 numaralı adayı Wout Weghorst'un karar günü geldi çattı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'Kararını çarşamba günü verecek' dediği Wout Weghorst'un Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.

Takvim15 Haziran 2022 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta forvet takviyesi için yönetim girişimlerine devam ediyor. Hedefteki 1 numaralı isim ise Wout Weghorst...

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VALERIEN ISMAEL, WOUT WEGHORST'A SİSTEMİNİ ANLATTI

Takvim'in haberine göre; Hollandalı futbolcu ile Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fransız teknik adam, bu toplantıda Weghorst'a oynatmak istediği sistemi, takımdaki rolünü ve hedeflediği başarılardan bahsetti.

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ARADAKİ FARK 200 BİN AVRO

Oldukça samimi geçen görüşmenin ardından yönetim yıldız oyuncu ile yıllık ücret konusunu tekrar konuştu. 2.5 milyon avroluk teklife 2.7 milyon avro karşılığı veren Weghorst, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

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KARARINI BUGÜN VERECEK

Başkan Çebi'nin ifadesine göre Weghorst kararını Beşiktaş'a bugün iletecek. İstanbul hakkında pozitif fikirleri olan Weghorts, menajerine gelen diğer teklifleri tatmin edici bulmazsa siyah beyazlı formayı giyecek. 29 yaşında ve 1.97 boyunda olan Weghorts geçtiğimiz ocak ayından bu yana Burnley takımında forma giyiyor. Weghorts, daha önce de Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfburg takımlarında da forma giymişti.

  • Beşiktaş
  • Wout Weghorst
  • Valerıen Ismael
  • Valerien Ismael

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