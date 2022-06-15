Beşiktaş'ın forvet transferinde karar günü

Beşiktaş'ta forvet takviyesi için yönetim girişimlerine devam ediyor. Hedefteki 1 numaralı isim ise Wout Weghorst...

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VALERIEN ISMAEL, WOUT WEGHORST'A SİSTEMİNİ ANLATTI

Takvim'in haberine göre; Hollandalı futbolcu ile Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Fransız teknik adam, bu toplantıda Weghorst'a oynatmak istediği sistemi, takımdaki rolünü ve hedeflediği başarılardan bahsetti.

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ARADAKİ FARK 200 BİN AVRO

Oldukça samimi geçen görüşmenin ardından yönetim yıldız oyuncu ile yıllık ücret konusunu tekrar konuştu. 2.5 milyon avroluk teklife 2.7 milyon avro karşılığı veren Weghorst, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

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Başkan Çebi'nin ifadesine göre Weghorst kararını Beşiktaş'a bugün iletecek. İstanbul hakkında pozitif fikirleri olan Weghorts, menajerine gelen diğer teklifleri tatmin edici bulmazsa siyah beyazlı formayı giyecek. 29 yaşında ve 1.97 boyunda olan Weghorts geçtiğimiz ocak ayından bu yana Burnley takımında forma giyiyor. Weghorts, daha önce de Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfburg takımlarında da forma giymişti.