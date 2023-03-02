Jose Mourinho'dan ayrılık kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'a göre; Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde yazın teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'dan ayrılacak.
Roma, Serie A'da Lazio'nun 1 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
Roma'nın şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için sezonu ilk 4'ün içinde bitirmesi gerekiyor.
Portekizli tecrübeli teknik adamın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Roma, İtalya Serie A'nın 25. haftasında 5 Mart'ta Juventus ile sahasında karşılaşacak.