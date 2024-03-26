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Spor

Jose Mourinho'dan itiraf dolu açıklama! Suudi Arabistan iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, kariyeriyle alakalı konuştu. Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nı neden çalıştırmadığını da açıkladı.

26 Mart 2024 Salı 21:12 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan itiraf dolu açıklama! Suudi Arabistan iddialarına cevap verdi
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Roma'dan ayrılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da bir takım çalıştırıp çalıştırmayacağı hakkında konuştu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Mourinho, "Cristiano, Al Nassr'a giderek bir kapı açtı. Suudi Arabistan'da bir takım çalıştırır mıyım bilmiyorum? Bu soruyu bana gelecekte bir kez daha sormalısınız. Ancak asla, 'asla' dememek gerekir." ifadelerini kullandı.

Kendisine daha önce Suudi Arabistan'dan teklif geldiğini söyleyen Mourinho, "Daha önce Suudi Arabistan'a gitme şansım vardı ve bana maddi olarak oldukça iyi bir teklifte bulunmuşlardı ancak Roma'dan ayrılamazdım o dönemde ve teklifi reddettim." sözlerini sarf etti.

"FLORENTINO PEREZ BANA İZİN VERMEDİ"

Daha önce iki kez Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırma şansı doğduğunu söyleyen Mourinho, "Bunlardan ilki Real Madrid'deyken oldu. Hedefim yarı zamanlı Portekiz teknik direktörü olmaktı ama Florentino Perez bana bunun mümkün olmadığını söyledi." dedi.

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