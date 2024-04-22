İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,515
  • EURO
    34,6718
  • ALTIN
    2433.56
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jose Mourinho'dan Manchester United hakkında çarpıcı itiraflar!
Spor

Jose Mourinho'dan Manchester United hakkında çarpıcı itiraflar!

Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

22 Nisan 2024 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Manchester United hakkında çarpıcı itiraflar!
ABONE OL

Jose Mourinho, Old Trafford'daki ilk sezonunda Carabao Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazandı ve bir sonraki sezon Premier Lig'i ikinci sırada tamamladı.

Ancak eski United CEO'su Ed Woodward ile zorlu bir çalışma ilişkisine katlandığını açıklayan Portekizli, kötü sonuçların ardından Aralık 2018'de görevden alındı.

"BU DÜZEYDE DESTEĞİM YOKTU"

Ed Woodward ile kişisel bir problemi olmadığını söyleyen Jose Mourinho, "Ed Woodward'la ilişkim iyiydi; kişisel açıdan da iyiydi. Fakat profesyonel açıdan bakıldığında en iyisi değildi." ifadelerini kullandı.

Şu anki teknik direktör Erik ten Hag kadar desteği olmadığını söyleyen Mourinho şu sözlerle devam etti:

"Ben kimsem oyum. Ben bir futbol adamıyım. Ed farklı bir geçmişe sahip ve Ten Hag'ın Manchester United'da geçirdiği dönemde benim sahip olmadığım bir şey var. O seviyede bir desteğim yoktu. O düzeyde bir güvenim yoktu. Ben de üzgün ayrıldım çünkü sürecin başında olduğumu hissettim. güvenirlerse ve deneyimlerime inanırlarsa her şeyin farklı olabileceğini hissettim."

"5-6 YIL ÖNCE İSTEMEDİKLERİM HALA ORADA"

Manchester United'daki döneminde istemediği bazı oyuncuların hala orada olduğunu söyleyen Jose Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktladı:

"Beş ya da altı yıl önce istemediğim birkaç oyuncu hala orada. Belirli bir boyuttaki bir kulüp için en iyi profesyonel profil olmadığını düşündüğüm profili biraz temsil ettiklerini düşünüyorum. Ama ben orada işimi yaptım. Zaman her zaman doğruyu söylerim. Manchester United'ın başarılı olmasını isterim."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.