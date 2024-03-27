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Spor

Jose Mourinho'dan Portekiz Milli Takımı itirafı!

Son olarak Serie A ekibi Roma'da görev alan deneyimli teknik adam Jose Mourinho, daha önce Portekiz Milli Takımı'ndan iki kere teklif aldığını söyledi.

27 Mart 2024 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Portekiz Milli Takımı itirafı!
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Portekizli teknik adam Jose Mourinho, milli takımdan aldığı teklifi açıkladı.

Mourinho yaptığı açıklamada, "Bana iki kez Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü olma fırsatı verildi. Birincisi Real Madrid'i çalıştırırken yapıldı ama Florentino Perez bana 'Hiç şansın yok' dedi" ifadelerini kullandı.

Roma'yı çalıştırırken aldığı teklife de değinen Portekizli çalıştırıcı, "İkinci teklif Roma'nın başındayken geldi. Reddettikten birkaç ay sonra görevime son verildi ama pişman değilim." şeklinde konuştu.

Hedefinden de bahseden Mou, "Bir milli takıma teknik direktörlük yapma hedefim var. Belki Dünya Kupası'ndan, Avrupa Şampiyonası'ndan, Copa America'dan Afrika Kupası'ndan hemen önce takımın başına geçebilirim. Bunun için iki yıl beklemem gerekir mi bilmiyorum. Belki bir gün gerçekleşir" açıklamasını yaptı.

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