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Spor

Jose Mourinho'dan Suudi ekibine ret

Roma'dan ayrılan deneyimli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan gelen teklifi reddetti.

21 Ocak 2024 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Jose Mourinho'dan Suudi ekibine ret
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İtalyan ekibi Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için Arabistan iddiaları gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı gelen bu teklifi reddetti.

Marca'da yer alan habere göre; Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan gelen teklifi geri çevirdi.

Deneyimli çalıştırıcının şu anda dinlenmek istediği ve takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

Öte yandan Mourinho'nun kendisini motive edecek bir teklifi sakince bekleyeceği ifade edildi.

Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi dev takımları çalıştıran Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Roma'dan ayrıldı.

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