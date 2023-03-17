Jose Mourinho'dan UEFA'ya eleştiri

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-0 kazanan Roma çeyrek final biletini kaparken maç sonunda Jose Mourinho UEFA'ya ateş püskürdü.

Mourinho, Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımların Avrupa Ligi'ne geldiği format için UEFA'ya sert eleştirilerde bulundu.

Portekizli teknik adam SkySport İtalya'ya maç sonu verdiği röportajda, takımların bir turnuvadan elendikten sonra evlerine dönmeleri gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımların, Avrupa Ligi'nde neden devam ettiklerini anlamıyorum. Bir turnuvadan elendilerse, evlerine gitmeliler. Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takım, Avrupa Ligi'ni kazanırsa benim için hiçbir anlam ifade etmez. Avrupa Ligi, her şeyi yaşayan takımlar için olmalı. Demek istediğim, Lazio artık üçüncü bir turnuvaya gitmiyor, değil mi? Böyle olması gerekiyor."

Jose Mourinho bu sezon Roma ile 10. Avrupa Ligi maçına çıktı. 60 yaşındaki teknik direktör, bu karşılaşmaların 5'inden galip ayrılırken 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.