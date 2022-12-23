Jose Mourinho'ya bir teklif daha! Brezilya Milli Takımı...

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

BREZİLYA TEMASA GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre, Brezilya Milli Takımı'nın, Tite sonrası adaylarından birinin de Portekizli teknik direktör olduğu belirtildi.

Brezilya'nın, Moutinho'dan Ocak ayının sonuna kadar kesin bir cevap beklediği aktarıldı.

PORTEKİZ'LE DE ADI GEÇİYOR

Mourinho'nun adı, Fernando Santos sonrası Portekiz Milli Takımı ile de anılıyor.

2021'den bu yana Roma'yı çalıştıran 59 yaşınadki teknik adamın, İtalyan ekkibiyle sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar: Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma(devam ediyor)