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Spor

Jose Mourinho'yu onurlandıran teklif! Milli takım...

Portekiz'in Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Fernando Santos'un görevine son verileceği düşünülürken yerine Jose Mourinho'nun düşünüldüğü iddia edildi.

SporX13 Aralık 2022 Salı 13:06 - Güncelleme:
Jose Mourinho'yu onurlandıran teklif! Milli takım...
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2022 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos2un yerine düşünülen isim belli oldu.

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Portekiz Futbol Federasyonu, teknik direktörlük için 1 numaraya Jose Mourinho'nun ismini yazdı. Haberde, Jose Mourninho2ya hem Portekiz hem Roma2yı çalıştırma teklifini de ileteceği belirtilirken, Mourinh2nun da bu teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho yönetimindki Roma, ligin ilk 15 haftasını 27 puanla 7.sırada tamamladı. 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, şu ana kadar hiçbir milli takımı çalıştırmadı.

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