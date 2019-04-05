Josef de Souza Brezilya'da gündem oldu
Kiralık olarak Vasco da Gama'da oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Flamengo hakkında söylediği sözlerin ardından Brezilya'yı karıştırdı.
Bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da bulunan ancak sakatlık sürecinde eski takımı Vasco da Gama'ya kiralanan Josef de Souza, Flamengo taraftarının tepkisini çekti.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Flameno için ''Ben orada oynamam. Vasco gibi bir takım varken kendimi Flamengo'da göremiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.
Bunun ardından Flamengo taraftarları, Josef'e sert tepki gösterirken Brezilyalı futbolcu Instagram hesabından cevap verdi.
'JOSEF KİM?' SORUSUNA FENERBAHÇELİ CEVAP
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Instagram heasabından yaptığı paylaşım ile Brezilya Milli Takımı, Sao Paulo, Porto ve Fenerbahçe'de oynadığı maçları ve kazandığı kupaları paylaşırken ''Bir çok insan Flamengo'da oynamamm diye bana alındı. Çoğu kişi Josef kim, nerede oynuyor diye soruyorlar. Josef işte bu, görsünler.'' notunu düştü.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.