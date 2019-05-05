Josef Sural, Göztepe-Antalyaspor maçında unutulmadı
Süper Lig'de oynanan Göztepe-Antalyaspor maçında duygusal bir an yaşandı. Antalyaspor'da Mevlüt Erdinç'in attığı golün ardından trafik kazasında yaşamını yitiren Çekyalı oyuncu Josef Sural unutulmadı.
Josef Sural'ın milli takımdan arkadaşı Celutska, gol sevincinde Sural'ın formasını açtı ve Bornova İlçe Stadı'nda duygusal anlar yaşandı.
Antalyaspor'un Twitter hesabından da şu anons yapıldı:
"Takımımıza eşitliği getiren golün adı 90 numaralı formasıyla #JosefSural"
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