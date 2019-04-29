Josef Sural kimdir, kaç yaşında? Alanyasporlu Josef Sural nasıl öldü, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranıyor. Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sural, buradan doktorların yaptıkları müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çek forvet oyuncusu Josef Sural 2,5 yıllığına Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. 30 Mayıs 1990 doğumlu olan Sural Sparta Prag'dan transfer olmuştu. İşte haberimizin detayları...

ALANYASPORLU FORVET JOSEF SURAL NASIL ÖLDÜ?

Kayserispor maçından sonra Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sural, buradan doktorların yaptıkları müdahalelere karşın kurtarılamadı.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Aytemiz Alanyaspor, ağır yaralanan Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun."

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞOFÖRLER UYUDU...

Çavuşoğlu, 7 futbolcunun, Alanya'dan kiraladıkları özel araçla Kayseri'de Antalya'ya dönerken, şehrin hemen girişinde kazanın meydana geldiğini anımsattı.

Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin de uyuduğudur. İkisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi."

"KAFA TRAVMASI VE VÜCUDUNUN BİRÇOK YERİNDE KIRIK"

Kafa travması geçirdi. Vücudunun birçok yerinde kırık var. Maalesef kurtarılamadı.

Diğer yaralılarda ufak tefek sıyrıklar var. MR'ları çekildİ, doktorlar takip ediliyor.

Futbolcular araç kiralamış dönerken... Araçla, otobüsle, uçakla dönenler vardı. Eşine de yeni bilgisini verdik. Konuşacak durumda değiliz.Şoförler yolda uyuduğu için polis tarafından sorgulaması olacak.

Alanyaspor'un maç kadrosundaki diğer futbolcular, yöneticiler ve görevlilerden bazılarının Alanyaspor otobüsü ile diğerlerinin de kendi imkanlarıyla dönüş yaptıkları kaydedildi.

Kazayı haber alır almaz hastaneye gelen Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri deplasmanının ardından gelecek hafta oynayacakları maçın pazartesi günü olması nedeniyle futbolculara ve teknik heyete iki gün izin verildiğini söyledi.

JOSEF SURAL KİMDİR?

Genç futbolcu, 30 Mayıs 1990 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Hustopece şehrinde dünyaya geldi. Futbola, Sokol Sakvice takımında başlayan Sural, 2008 yılında FC Zbrojovka Brno takımında forma giymeye başladı.

Sural, 2011 yılında Çek kulübü olan FC Slovan Liberec'e transfer oldu ve 5 yılın ardından Sparta Prag tarafından transfer edildi. Burada 3 yıl top koşturan futbolcu, 2019 Ocak ayında Alanyaspor'a 160 bin euro bedelle transfer oldu. 1,84 boyundaki forvet oyuncusu Josef Sural, Alanyaspor formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti.

28 Nisan 2019 tarihinde Kayserispor deplasmanından dönen Alanyaspor takım minibüsünün kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.