Josef’e yuvaya dön çağrısı

YENİ sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapacak olan Fenerbahçe’nin amacı 3 transfer daha yaparak transferi noktalamak... Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Zanka transferinin ardından orta saha arayışlarına hız verdi. Fenerbahçe, bu bölge için teknik direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Luiz Gustavo ve Yann M’Vila’dan birini transfer etmek için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yönetim hem Gustavo hem de M’Vila’da maliyeti istediği şekilde düşüremeyince sürpriz bir hamle yaptı.

136 MAÇTA 16 GOL, 6 ASİSTİ VARDI

Fenerbahçeli kurmayların Josef de Souza için Al Ahli’li yetkililerle temasa geçtiği iddia ediliyor. Fenerbahçe’nin 12.5 milyon euroya sattığı Josef için kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Brezilya takımlarından birine kiralanma ihtimali olan Josef için Fenerbahçe geç kalmak istemiyor. Bir ara Galatasaray’ın da gündemine gelen 30 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun yeniden çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Souza, Fener formasıyla çıktığı 136 maçta 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti.