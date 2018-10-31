Josef'ten sitemkar derbi mesajı: Diğerlerinin gol atması için koşan oyunculara değer vermeyi öğrenin

Brezilyalı futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından sarı lacivertli takımın içinde bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu belirtirken, Fenerbahçe taraftarına da sitem de bulundu.

Josef de Souza paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir.

Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. “Diğerlerinin gol atması için koşan” oyunculara değer vermeyi öğrenin ..."