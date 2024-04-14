Joshua Kimmich, Arsenal maçı için iddialı konuştu

Bayern Münih'in yıldız ismi Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynayacakları rövanş maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Kimmich yaptığı açıklamada, "Arsenal, Köln'den farklı bir maç olacak. İlk maçta da çok baskın olduklarını gördük. Çarşamba günü oyunu 90 dakika boyunca kontrol edemeyeceğiz ama biraz daha fazla topa sahip olacağımızı ve maça damga vurabileceğimizi düşünüyorum. Bu sezon hızlı ataklarla, hızlı geçişlerle iyi maçlar oynadığımız zamanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, ligde oynadığı Köln maçını 2-0 kazandı. Alman devi, Arsenal ile Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 2-2 berabere kalmıştı. Maçın rövanşı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.