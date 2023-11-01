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Spor

Joshua Kimmich Bayern'den ayrılıyor! Üç devden birine gidecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih'te Joshua Kimmich'in ayrılığı gündemde. Alman yıldızın gelecek sezon takımda kalmak istemediği ve gelecek teklifleri değerlendireceği iddia edildi.

1 Kasım 2023 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
Joshua Kimmich Bayern'den ayrılıyor! Üç devden birine gidecek
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sport'un haberine göre; Bayern'in yıldız orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, gelecek yaz için takımdan ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı.

ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Haberde, Kimmich'in Bayern Münih'den ayrılması ihtimalinde Barcelona, Manchester City ve Real Madrid gibi 3 seçeneği göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

"MEMNUN DEĞİL"

Henüz ayrılık kararını netleştirmeyen Alman yıldızın, kulüp içindeki bazı şartların devam etmesi durumunda ayrılık fikrine daha sıcak bakmaya başlayacağı yazıldı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 14 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asistlik performans gösterdi.

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