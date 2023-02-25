Joshua King: Türkiye yeniden yaralarını saracak

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, Konyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

King yaptığı açıklamada, "Türkiye açısından zor haftalar yaşandı. Sadece Türkiye'deki insanlar değil, tüm dünya çok üzüldü. Bu afete kayıtsız kalmadı, çok üzüldü. Sadece Fenerbahçe değil tüm Türk kulüpleri ellerinden gelen her şeyi yardım için ortaya koydu. Orada yaşananları, hayatını kaybeden insanların sevdiklerinin hissettiklerini hissetti." dedi.

Yaşanan felaketin futboldan daha önemli olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Bu olay, futboldan çok daha önemli. Umuyorum ki Türkiye yeniden yaralarını saracak. Maalesef, hayatını kaybedenleri geri getiremiyoruz. Bu çok üzücü, herkes için üzücü. Daha önce böyle bu tarz bir afet yaşandıktan sonra birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim." açıklamasını yaptı.

King ayrıca, "Futbolda rekabet söz konusu ama herkes, tüm futbolcular, kulüpler birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlaydı. Rekabet her zaman var futbolda ama burada birlikte olmak, tek vücut olmak çok önemliydi. Bunu başardık. Trajediyi yaşayan insanlara elimizden gelenin en iyisiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.