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Spor

Joshua King'ten kötü haber!

Fenerbahçe'nin Norveçli hücum oyuncusu Joshua King, Uluslar Ligi dolayısıyla gittiği Milli takım kampında sakatlandı. Yıldız oyuncu bunun üzerine kadrodan çıkarıldı.

SporX23 Eylül 2022 Cuma 15:51 - Güncelleme:
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Fenerbahçe forması giyen ve Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Joshua King'ten sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle, aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbekkan, King için açıklamasında, "Joshua'nın kalçasında problem var. Bu da yaklaşan maçlarda oynayamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu yaz Watford'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 8 resmi maça çıktı. 8 karşılaşmanın 8'inde de ilk 11'de yer alan ve toplam 542 dakika sahada kalan 30 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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