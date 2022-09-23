Joshua King'ten kötü haber!

Fenerbahçe forması giyen ve Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Joshua King'ten sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.



30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle, aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbekkan, King için açıklamasında, "Joshua'nın kalçasında problem var. Bu da yaklaşan maçlarda oynayamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bu yaz Watford'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Joshua King, sarı-lacivertli formayla şu ana kadar 8 resmi maça çıktı. 8 karşılaşmanın 8'inde de ilk 11'de yer alan ve toplam 542 dakika sahada kalan 30 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistle takımına katkıda bulundu.