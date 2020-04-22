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Spor

Juan Camilo Zuniga; ''Galatasaray sayesinde kaldım''

Bir dönem Napoli forması giyen Juan Camilo Zuniga, Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu.

22 Nisan 2020 Çarşamba 19:06 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 19:06
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2013 yılında Napoli ile Galatasaray, San Paolo'daki hazırlık maçında karşılaştı.

O dönem Napoli forması giyen emekli futbolcu Juan Camilo Zuniga, o maç sayesinde Napoli'de kaldığını itiraf etti.

34 yaşındaki emekli futbolcu; Juventus'la ön anlaşma yaptığını ancak; Napoli taraftarlarının sevgisinin kendisini takımda tuttuğunu açıkladı.

"JUVE YA DA BARCA'YA GİDERDİM"

Zuniga yaptığı açıklamada; "Barcelona için fırsat geldiğinde, Juventus beni aradı ve onlarla anlaşma yaptım. İki takımdan birine giderdim ancak San Paolo'da Galatasaray'a karşı oynadığımız maç her şeyi değiştirdi. Son olarak Napoli'de kalmayı seçtim." dedi.

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