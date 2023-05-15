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Spor

Jude Bellingham için Real Madrid açıklaması!

Borussia Dortmund'un Sportif Direktörü Kehl, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olma ihtimalini değerlendirdi.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Jude Bellingham için Real Madrid açıklaması!
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Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Jude Bellingham için Borussia Dortmund Sportif Direktörü Kehl'den açıklama geldi.

ESPN'e konuşan Kehl, şu an için kendilerine herhangi bir teklifin gelmediğini söyledi. Kehl, "Jude Bellingham ile ilgili Real Madrid'den gelen bir teklif yok. Bu nedenle verilecek bir karar da yok. Oyuncumuzu ne olursa olsun kadromuzda tutmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

130 MİLYON EURO'LUK HAZIRLIK

Real Madrid'in yapacağı teklifin 130 milyon euro olduğu gelen bilgiler arasında...

Sebastian Kehl bu teklif gelse dahi Bellingham'ı takımda tutmak istediklerini ve ellerinden geldiğince takımdan göndermek istemediklerini söyledi.

17 YAŞINDA 26.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

2010 yılında girdiği Birmingham City altyapısından 2019 yılında A takima yükselerek meyvesini aldı. 2019 sezonunda çıktığı 41 maçta 4 gol 2 asist yapan Bellingham genç yaşına rağmen herkesin dilindeydi. 2020 yılı itibariyle 26.5 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu. Dortmund ekibinde çıktığı 132 maçta 24 gol 23 asistlik performans gösterdi.

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