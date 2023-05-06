Jude Bellingham, Real Madrid'de en çok kazanan ikinci oyuncu olacak

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ın Real Madrid'e transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.

İspanya'nın önde gelen radyolarından Cadena SER'de yer alan habere göre; İngiliz genç yıldız imzalayacağı sözleşmeyle birlikte takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olacak.

Haberde yer alan bilgiye göre; Bellingham, haftalık 380 bin Pound ile takımın en çok kazanan ismi olan Eden Hazard'ın ardından en çok kazanan ikinci isim olacak.

Orta saha oyuncusunun 6 yıllık kontrat imzalaması bekleniyor.

REAL MADRİD PAZARLIKTA

Borussia Dortmund oyuncusu için 150 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor. Real Madrid ise yüksek bulduğu bu rakam yerine 100 milyon Euro civarında transferi tamamlamak istiyor.

Bellingham, bu sezon takımı Borussia Dortmund adına çıktığı 40 maçta 11 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.