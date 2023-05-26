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Spor

Jude Bellingham'da işlem tamam! Real Madrid işi bitirdi

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham için anlaşma tamamlandı. Yıldız oyuncunun gelecek yıl Real Madrid forması giymesi bekleniyor.

26 Mayıs 2023 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Jude Bellingham'da işlem tamam! Real Madrid işi bitirdi
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Borussia Dortmund'un İngiliz süper yıldız adayı Jude Bellingham, kendi jenerasyonunun en iyilerinden olarak gösteriliyor.

Orta sahadaki performansıyla hayranlık toplayan İngiliz oyuncu, hatırı sayılır bir süredir İspanyol devi Real Madrid'in hedefleri arasında yer alıyordu.

İspanyol basınının önemli kaynaklarına göre; iki kulüp transfer için anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgiye göre; Real Madrid yöneticileri, Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ekip arasındaki görüşmeler olumlu geçti.

Gelecek hafta bir kez daha bir araya gelecek olan iki tarafın bu transfere noktayı koyması bekleniyor.

Sözleşmenin 6 yıllık süreyle yapılacağı ve İngiliz süper yıldız adayı için Real Madrid'in 100 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor.

Bundesliga'da son viraja giren sarı-siyahlılar, iki puan önde olmanın avantajıyla son lig maçına oynayacak. Bellingham, Mainz karşısındaki galibiyetle birlikte takımına şampiyonlukla veda etmek istiyor.

19 yaşındaki Bellingham, Dortmund'a Birmingham City'den 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

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