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Spor

Jude Bellingham'dan Real Madrid heyecanı

Borussia Dortmund forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Jude Bellingham, Real Madrid transferinin resmiyet kazanması için sabırsızlanıyor.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Jude Bellingham'dan Real Madrid heyecanı
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Borussia Dortmund forması giyen 19 yaşındaki genç ortasaha Jude Bellingham, Real Madrid'e transfer olmak için sabırsızlanıyor.

Bild'in haberine göre, kendisini isteyen takımlar arasından Real Madrid'i seçen İngiliz yıldız, bu transferin bir an önce resmiyet kazanmasını bekliyor.

Real Madrid ile Devler Ligi'ni kazanmak isteyen 19 yaşındaki futbolcunun ayrıca, Toni Kroos ve Luka Modric gibi isimlerin yanında forma giyerek kendisini geliştirmek istediği kaydedildi.

Bu sezon Borussia Dortmund'da 41 resmi maça çıkan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Jude Bellingham, 13 gol, 6 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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