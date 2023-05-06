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Spor

Jude Bellingham'dan Real Madrid için fedakarlık

Almanya Bundesliga ekiplerinden Jude Bellingham, Manchester City'den gelen teklif yerine Real Madrid'in teklifini kabul edecek.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 17:21 - Güncelleme:
Jude Bellingham'dan Real Madrid için fedakarlık
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Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, Real Madrid'e transfer olmak için artık geri sayıma geçti.

REAL MADRID'I KABUL ETTİ

Marca, daha önce İngiliz yıldızın Real Madrid'e "Evet" dediğini duyurmuştu. Bu kez Bellingham'ın Real Madrid için maaş fedakarlığında bulunduğu yazıldı.

DAHA YÜKSEK MAAŞI REDDETTİ

İngiliz yıldızın, Manchester City'den senelik net 15 milyon euro ve 6 yıllık sözleşme teklifi aldığı belirtildi. Ancak Bellingham'ın bu teklifi geri çevirerek daha düşük bir rakama Real Madrid'i kabul ettiği aktarıldı.

100-120 MİLYON EURO BONSERVİS

Bellingham'ın, daha önce İspanyol devine imza atmak için fedakarlık yapan Vinicius Junior, Rorygo, Eduardo Camavinga ve Aurelien Tchouameni gibi isimlerin izinden gittiği kaydedildi.

Jude Bellingham ile anlaşmasının ardından Borussia Dortmund ile masaya oturacak Real Madrid'in, 19 yaşındaki futbolcunun transferini 100-120 milyon euro bandında bitirmesi bekleniyor.

Bu sezon Borussia Dortmund forması altında 40 maça çıkan Jude Bellingham, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

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