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Spor

Julian Alvarez, rekor peşinde

Manchester City'nin Arjantinli futbolcusu Julian Alvarez, bir sezonda Premier Lig, FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'nı kazanan tek futbolcu olmak istiyor.

18 Mayıs 2023 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Julian Alvarez, rekor peşinde
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Manchester City'nin 23 yaşındaki genç yıldızı Julian Alvarez bu sezon sonunda tarihe geçebilir.

Premier Lig'de kalan 3 maçından birini kazanması halinde şampiyon olacak Manchester ekibi, 3 Haziran tarihinde de FA Cup finalinde ezeli rakibi Manchester United ile karşılaşacak. FA Cup finalinden hemen sonra dikkatlerini Şampiyonlar Ligi finaline çevirecek olan City, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak.

ALVAREZ TARİHE GEÇEBİLİR

Aralık ayında Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Alvarez, Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğunu da kazanırsa, tarihte tek sezonda Dünya Kupası ve Avrupa Üçlüsünü kazanan tek futbolcu olmuş olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİNDE GOL ATAN EN GENÇ ARJANTİNLİ

Alvarez, Real Madrid karşısında attığı golle beraber Messi'nin rekorunu geçerek 'Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde en genç gol atan Arjantinli oyuncu' rekorunada imza atmış oldu. Lionel Messi bu başarıyı 23 yıl, 10 ay, 3 günlükken elde ederken Arjantin'in genç yıldızı Alvarez, 23 yıl, 3 ay ve 17 günlükken bu rekoru egale etti.

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