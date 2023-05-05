İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4969
  • EURO
    21,5127
  • ALTIN
    1260.93
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Julius Randle: Jimmy Butler'a saygım çok büyük
Spor

Julius Randle: Jimmy Butler'a saygım çok büyük

New York Knicks'in yıldız oyuncusu Julius Randle, kendisi gibi ayak bileğinden sakatlanan Jimmy Butler'a çok saygı duyduğunu söyledi.

5 Mayıs 2023 Cuma 16:56 - Güncelleme:
Julius Randle: Jimmy Butler'a saygım çok büyük
ABONE OL

New York Knicks'in All-Star oyuncusu Julius Randle, kendisi gibi ayak bileğinden geçirdiği sakatlıkla uğraşan Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'a "çok saygı duyduğunu" söyledi.

Randle, Heat yıldızı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Jimmy'ye saygım çok büyük. Nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz ne durumda olursa olsun, her şeye rağmen zihinsel olarak odaklı olacağını ve harika bir iş çıkaracağını da biliyorsunuz. Onun işini elimizden geldiğince zorlaştırmak ve kendi tarafımızdaki hataları da sınırlamak istiyoruz."

İlk olarak normal sezonun sonunda sol ayak bileğini sakatlayan Randle, Knicks'in geçtiğimiz hafta Cleveland Cavaliers'ı elediği playoff ilk turunun 5. maçında tekrar sakatlanmış ve önceki Pazar günü oynanan Doğu yarı finallerinin 1. maçını kaçırmak durumunda kalmıştı. Butler ise sakatlığını bu maçta geçirmiş ve serinin 2. maçında forma giyememişti.

Randle, 2. maçtan sonra parkelere dönüşü öncesi iyileşme sürecinin özellikle mental anlamda "cehennem gibi" olduğunu söylemişti.

  • new york knicks
  • jimmy butler
  • julius randle

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.