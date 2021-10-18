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Spor

Jürgen Klopp: Diego Simeone her şeyi doğru yapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid ile mücadele edecek olan İngiltere temsilcisi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:42
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Atletico Madrid ile oynanan maçların ardından İspanyol devinin oyun şeklini eleştiren Alman teknik adam, rakibine saygısızlık yapmadığını, söylediği şeylerin sinirden ve hayal kırıklığından olduğunu ifade etti.

Elendikleri son 32 turuyla ilgili açıklama yapan Klopp, "İkinci maçtan sonra sinirlendim ve hayal kırıklığına uğradım. Dünya çapında bir takıma karşı oynadık ve sahip oldukları her şeyle savunma yaptılar" ifadelerini kullandı.

Rakibine saygı duyduğunu belirten Klopp, "Diego Simeone her şeyi doğru yapıyor. O, İspanya şampiyonu ve uzun süredir orada. Onları ayakta tutuyor, hayatları için mücadele ediyorlar. Bundan daha fazla saygı duyamazdım" şeklinde konuştu.

Atletico Madrid'in oyun tarzını çok beğenmediğini söyleyen ancak sahada aldıkları sonuçların tartışılmaz olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Oyun tarzlarını beğeniyor muyum? Çok fazla değil. Bunun nedeni farklı bir futbol tarzını sevmem. Sadece başarılı olmaları gerekiyor ve başarılılar" dedi.

Liverpool ile Atletico Madrid, 19 Ekim Salı günü saat 22.00'da İspanya'da karşı karşıya gelecek.

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