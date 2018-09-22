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Jurgen Klopp: Salah'tan olabildiğince çok gol atmasını istiyoruz ama geçen sezonki performansını tekrarlaması gibi bir beklentimiz de yok

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, geçen sezon İngiltere Premier Lig'de gol krallığına ulaşan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'tan aynı performansı tekrarlaması gibi bir beklentileri olmadığını söyledi.

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İngiltere basınına açıklamada bulunan Klopp, Salah'ın geçen sezona da  benzer şekilde başladığını hatırlatarak, "Geçen sezon, bu sezonun aynı dönemine  göre sadece bir gol fazla atmıştı. Bu durum bizim için bir problem değil.  Herkesin ondan aynı performansı beklediğinin farkındayım. Salah'tan olabildiğince  çok gol atmasını istiyoruz ama geçen sezonki performansını tekrarlaması gibi bir  beklentimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Salah'ın durumuyla ilgili bir krizin söz konusu olmadığını vurgulayan  51 yaşındaki teknik adam, "Hücum oyuncularının gol atamadığı belli zamanların  olması gayet normal. Salah, rakipleri için hala büyük bir tehdit. Son maçlarda  sergilediği performansla iyi durumda olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde  bulundu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda rakip fileleri 44 kez havalandıran 26  yaşındaki Salah, bu sezon şu ana kadar çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

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