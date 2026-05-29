Jürgen Klopp'un menajerinden Suudi Arabistan açıklaması

Teknik direktörlük kariyerine ara verdikten sonra geleceği merak konusu olan Jürgen Klopp için Suudi Arabistan iddiası gündeme geldi.

Son saatlerde Alman çalıştırıcının Al-Ittihad'ın başına geçebileceği yönünde çıkan haberlerin ardından Klopp cephesinden açıklama geldi. Tecrübeli teknik adamın menajeri Marc Kosicke, iddiaları net ifadelerle yalanladı.

Kosicke, yaptığı açıklamada, "Klopp'un bu yıl Al-Ittihad'ı çalıştırma ihtimali kesinlikle yok." sözleriyle Suudi Arabistan ihtimaline kapıyı kapattı.

RED BULL'DAKİ GÖREVİNE ODAKLANDI

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra bir süre saha kenarından uzak kalacağını açıklayan Jürgen Klopp, 2025 itibarıyla Red Bull'un "Global Head of Soccer" görevine başlamıştı. Red Bull'un resmi açıklamasında Klopp'un bu görevde çok kulüplü bir futbol yapılanması içinde çalıştığı ve futbol organizasyonuna uzun vadeli vizyon katmayı hedeflediği belirtilmişti.

Reuters da Klopp'un Red Bull'daki görevinin saha içi günlük teknik direktörlükten farklı olduğunu; Alman futbol adamının kulüplere stratejik vizyon, teknik akıl ve antrenörlere mentorluk konusunda katkı vermek üzere göreve başladığını aktardı.

MAINZ'DAN AVRUPA ZİRVESİNE

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında Mainz 05'te başladı. Alman çalıştırıcı, 2003-04 sezonunda Mainz'ı kulüp tarihinde ilk kez Bundesliga'ya taşıyarak kariyerinin ilk büyük çıkışını yaptı. Bundesliga'nın aktardığına göre Klopp, daha sonra bu başarıyı kendi kariyerindeki en özel işlerden biri olarak tanımladı.

2008'de Borussia Dortmund'un başına geçen Klopp, burada Avrupa futbolunun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline geldi. Klopp, Dortmund'daki 7 yıllık döneminde takıma iki Bundesliga şampiyonluğu kazandırdı, 2011-12 sezonunda lig ve kupa dublesi yaptı ve 2013'te takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

LIVERPOOL'DA TARİH YAZDI

Klopp'un kariyerindeki en büyük dönem ise Liverpool'da yaşandı. İngiliz kulübünün resmi verilerine göre Alman teknik adam, 2015-2024 yılları arasında Liverpool'un başında 491 maça çıktı. Bu süreçte Premier League, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup, iki Lig Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşadı.

Özellikle 2019'da kazanılan Şampiyonlar Ligi ve 2019-20 sezonunda gelen Premier League şampiyonluğu, Klopp'un Liverpool mirasının en önemli parçaları arasında yer aldı. Alman teknik adam, 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretini bitiren isim olarak Anfield tarihine geçti.

Kariyeri boyunca Mainz'da çıkış yapan, Dortmund'da Avrupa'nın devlerine meydan okuyan ve Liverpool'da kulüp tarihinin en önemli dönemlerinden birini inşa eden Klopp'un kısa vadede yeniden kulüp teknik direktörlüğüne dönmesi beklenmiyor.