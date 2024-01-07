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Spor

Juventus, 90+1'de güldü!

İtalya Serie A'da Juventus, konuk olduğu Salernitana'yı 90+1'de bulduğu golle 2-1 yendi.

AA7 Ocak 2024 Pazar 23:49 - Güncelleme:
Juventus, 90+1'de güldü!
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, Salernitana'yı uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Serie A'da 19. hafta maçında Juventus, deplasmanda Salernitana ile karşılaştı.

Salernitana, Giulio Maggiore'nin 39. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Golü atan Maggiore, 53. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus, 65. dakikada Samuel Iling-Junior'ın golüyle eşitliği yakalarken, 90+1'de Dusan Vlahovic'in golü ile 2-1 öne geçti ve karşılaşma da bu skorla sona erdi.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 68 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 46'ya çıkararak 48 puanlı lider Inter'i takip etti. Salernitana ise 12 puanla son sırada yer alıyor.

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