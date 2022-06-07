Juventus, Alvaro Morata için harekete geçti

Serie A'da son sezonlarda zirveden uzak kalan Juventus, iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına ara vermeden başladı.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, son 2 sezondur takımda kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı takımda tutmak için girişimlere başladı.

35 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU



Atletico Madrid ile yapılan anlaşamada yer alan 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanmak istemeyen ayrıca futbolcunun takımdan ayrılmasına da sıcak bakmayan İtalyan ekibi takas formülünü devreye soktu.

Haberin detaylarına göre Juventus ve Atletico Madrid, Alvaro Morata'nın karşılığında Moise Kean'i içeren bir anlaşma üzerinde duruyor.

DİEGO SİMEONE ONAY VERMEDİ



Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone henüz transfere yeşil ışık yakmadı ve şimdilik bu sadece iki kulüp için bir fikir, ancak yaz ilerledikçe gelişmelerin yaşanabileceği de detaylar arasında yer aldı.

Bu sezon 48 maçta forma giyen Morata, 12 gol ve 9 asistlik performans göstermiş durumda