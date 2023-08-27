Juventus, Bologna karşısında istediğini alamadı

İtalya Serie A'nın 2. hafta karşılaşmasında Juventus ile Bologna karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Bologna 24. dakikada Lewis Ferguson'ın attığı golle öne geçerken, Dusan Vlahovic 80. dakikada maça dengeyi getirdi. Juventus'un son dakikalarda baskısına rağmen maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma berabere sonuçlandı.

Milli oyuncu Kenan yıldız karşılaşmanın 82. dakikasında Locatelli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 4'e yükseltti. Bologna ise iki hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Juventus, Empoli deplasmanına giderken Bologna sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.