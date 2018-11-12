Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Juventus deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti

İtalya Serie A'da 12. haftada Juventus deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A'da 12. hafta mücadelesinde Milan ile Juventus karşı karşıya geldi.

Juventus karşılaşmanın 8. dakikasında Mario Mandzukic ile öne geçti. Mücadelenin 41. dakikasında Gonzalo Higuain penaltı kaçırdı ve Juventus devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Higuain 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 11'de başladı ve 74. dakikada yerini Diego Laxalt'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 34'e yükseltti. Milan ise 21 puanda kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA