Juventus deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti

İtalya Serie A'da 12. hafta mücadelesinde Milan ile Juventus karşı karşıya geldi.

Juventus karşılaşmanın 8. dakikasında Mario Mandzukic ile öne geçti. Mücadelenin 41. dakikasında Gonzalo Higuain penaltı kaçırdı ve Juventus devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Cristiano Ronaldo çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. Higuain 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 11'de başladı ve 74. dakikada yerini Diego Laxalt'a bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 34'e yükseltti. Milan ise 21 puanda kaldı.